Energia: la Torinese Comau selezionata dal gruppo Acc per sviluppare moduli batteria per la Gigafactory nel Nord della Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comau (gruppo Stellantis con sede a Grugliasco) è stata selezionata da Acc, la joint venture tra Stellantis, TotalEnergies/Saft e Mercedes-Benz, per progettare e sviluppare una linea di produzione di moduli batteria altamente integrata per la futura Gigafactory a Billy-Bercalu Douvrain, nel nord della Francia. Comau fornirà ad Acc le conoscenze e le attrezzature necessarie per automatizzare la produzione delle batterie per veicoli elettrici di nuova generazione. Grazie alla flessibilità intrinseca per gestire moduli a 8 e a 16 celle, le linee progettate da Comau consentiranno ad ACC di produrre fino a 8 Gigawattora (GWh) all'anno entro la fine del 2024. "Grazie alla forte collaborazione e competenza del nostro team ingegneristico congiunto, il ruolo di Comau quale partner di sviluppo sta aiutando Acc ad affermarsi come azienda leader nel settore della tecnologia per batterie ad alte prestazioni - ha affermato Pietro Gorlier, ceo di Comau -. Insieme abbiamo completato con successo la prima fase del programma di batterie di Acc e non vediamo l'ora di migliorare le loro linee di produzione su larga scala nei prossimi mesi". (segue) (Rpi)