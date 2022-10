Campania: Nappi (Lega), avanti con condono abusi di necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Napoli, Via Vicinale Agnolella: continua la mattanza degli abbattimenti. Si possono aggiungere altre cinque famiglie ai tanti poveri disperati che vivono questo dramma in Campania. Il diritto alla casa è sacrosanto e non può continuare ad essere negato, soprattutto nel nostro posto. Fermiamo gli abbattimenti, avanti con il condono per gli abusi di necessità". È quanto ha dichiarato attraverso i propri canali social, Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania. (Ren)