© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (12 per cento rispetto all'11 per cento). Stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (53 per cento rispetto il 54 per cento), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (35 per cento). (Rin)