Regioni: approvato atto d’indirizzo su nuovo contratto Comparto sanità

- E' stato approvato l’atto di indirizzo per l’avvio delle trattative per il nuovo contratto dell’Area del Comparto sanità. Lo annuncia Davide Caparini, presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. “Sono interessati 135.000 dirigenti – spiega Caparini - ed avrà un impatto economico di poco meno di 650 milioni di euro. L’approvazione di questo atto da parte del Comitato di settore Regioni-Sanità avviene al termine della fase più acuta dell’emergenza, che ha messo in luce la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di far fronte a estreme criticità. Tutto ciò coincide con l’attuazione anche del Pnrr, la nuova sfida a cui la Sanità italiana è chiamata a rispondere”. (segue) (Rin)