Cultura: teatro, a Scampia arrivano i Virtuosi di San Severo e Gino Rivieccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fine settimana di musica e teatro a Scampia con il concerto dei Virtuosi di San Severo (sabato 8 ottobre alle ore 19 al Centro Hurtado) e lo spettacolo di Gino Rivieccio "Io e Napoli" (domenica 9 ottobre nell'auditorium dell'istituto "Giovanni XXIII"), per la rassegna "Scampia - Il progresso attraverso la Cultura", organizzata da Ancem - Associazione Napoli Capitale Europea della Musica diretta da Filippo Zigante, grazie al sostegno del Comune di Napoli, e al patrocinio morale dell'Assessorato Politiche Giovanili del Comune di Napoli e della Ottava Municipalità, e al coordinamento scuole e territorio di Sabrina Innocenti. Il quartetto dei Virtuosi di San Severo, composto da Riccardo Zamuner (violino primo), Vincenzo Meriani (violino secondo), Francesco Fiore (viola) e Ludovica Cordova (violoncello), eseguirà musiche di Ludwig van Beethoven e Felix Mendelssohn Bartholdy. Nel recital "Io e Napoli", Gino Rivieccio ripercorre la sua storia umana ed artistica attraverso quel legame viscerale e particolare con Napoli. Un abbraccio che dalla città arriva alle isole e alle solfatare del sorriso, rendendo unica e preziosa la celebrazione ma anche spesso la denuncia. Un'ironia ed una riflessione che si danno la mano, lasciando spazio qualche volta alla poesia, in un succedersi dialettico ed incalzante, come solo Rivieccio sa fare con quel tono caldo e sferzante cui il comico partenopeo ci ha ormai abituati. Il tutto elogiando la grande pazienza dei napoletani, destinati sempre ad aspettare qualcosa o qualcuno per migliorare la propria condizione. (segue) (Ren)