Mare: 320 relatori e 8mila ospiti alla Naples Shipping Week 2022

- Successo di pubblico e soddisfazione da parte degli organizzatori, Propeller Club Port of Naples e Clickutility Team, per la quinta edizione promossa dal comune di Napoli e dall'AdSP del Mar Tirreno Centrale e sostenuta da 99 realtà, tra sponsor e partner istituzionali, che ha visto il coinvolgimento di 320 relatori e la partecipazione di circa 8.000 persone tra ospiti in presenza e collegati in streaming. "La quinta edizione della Naples Shipping Week – ha sottolineato Umberto Masucci, presidente The International Propeller Clubs - conferma l'approccio globale che la settimana marittima napoletana dà al mare, ai Porti e alla Logistica. Le prime giornate, dedicate alle Università, al Cnr, alle scienze e alla storia del Mare, sono ormai perfettamente integrate con le giornate conclusive improntate sul business e sul networking del settore. Partecipazioni autorevolissime, come quelle del Segretario Generale IMO Kitack Lim, dell'Executive Director Emsa Maja Markovcic e di 7 Sindaci di Città Porto del Mediterraneo, presenze numerosissime nazionali e internazionali di Associazioni ed Enti del Cluster ma anche grande partecipazione della città di Napoli, a partire dal Sindaco Manfredi, testimoniano l'ormai affermato successo della nostra importante manifestazione". (segue) (Ren)