Trasporto aereo: da Fiumicino decolla il primo taxi volante, dal 2024 servizio attivo a Roma

- È decollato da Fiumicino, intorno alle 11:30 di stamattina, il primo volo dimostrativo del nuovo servizio di aerotaxi che dal 2024 sarà attivo a Roma. Oggi all'aeroporto Leonardo Da Vinci è stato presentato il primo Vertiporto sperimentale d'Italia: una infrastruttura della mobilità aerea che consente l'atterraggio in verticale e in sicurezza di velivoli leggeri, Volocopter, adibiti al trasporto di persone su tratte urbane. Per il futuro già si ipotizza la realizzazione di un Vertiporto in città, sul tetto della stazione ferroviaria a Termini. Il pilota collaudatore, a bordo dell'elicottero elettrico Volocopter 2X, stamattina ha volato a una velocità di 40 chilometri orari, per 5 minuti, a 40 metri di altezza, sviluppando una traiettoria di volo "a 8". Il servizio è "una nuova forma di mobilità che ha sia la funzione di trasporto passeggeri, tra l'aeroporto e il centro della città, sia fini sanitari, ovvero sarà utile per trasportare, ad esempio, materiale medico tra un ospedale e l'altro", ha spiegato il presidente di Aeroporti di Roma, Claudio De Vincenti. Dal punto di vista del trasporto urbano gli aerotaxi avranno "una vocazione turistica, ma anche di business: il servizio sarà a disposizione di coloro che avranno voglia di spostarsi rapidamente, in modo divertente ma anche sostenibile e innovativo", ha chiarito l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. (segue) (Rer)