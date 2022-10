Campania: Cantalamessa (Lega), l'astensionismo è segnale politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allarme di Confcommercio Campania parla chiaro: inflazione e crisi energetica sono la nuova pandemia. Da mesi denuncio il rischio chiusura per 11mila aziende in questa regione. La cosa è ben chiara alla Lega che ne ha fatta una priorità dallo scorso autunno, ben prima che i più si accorgessero dell'emergenza. Il governo scelto dagli italiani è pronto a fare il suo lavoro, ma governo regionale e cittadino non possono pensare di restare a dormire così. Se dal 2007 hanno lasciato il sud in 800mila e nelle scuole napoletane oggi 28mila alunni restano senza refezione per via dei ritardi nelle municipalità, qualcuno deve pur prendere atto che il non voto campano è stato un voto contro il cambiamento sbandierato e mai visto. I cittadini hanno dato un giudizio critico sui problemi concreti della vita quotidiana. Adesso basta con prebende occasionali, la Campania merita di più", così il deputato napoletano della Lega Gianluca Cantalamessa. (Ren)