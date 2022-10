Procida 2022: le sei regioni meridionali a confronto sul futuro del Mezzogiorno nel contesto mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giorni per discutere dello sviluppo economico del Mezzogiorno, unendo le forze dei Cru Unipol delle sei Regioni meridionali per tracciare una strada da percorrere in collaborazione con le istituzioni, le imprese private locali e i sindacati. E questo il tema dell'evento che i Consigli Regionali Unipol (Cru) hanno organizzato per domani e sabato nell'isola di Procida, Capitale della Cultura Italiana del 2022, ma anche luogo di riflessione sul futuro non solo culturale, ma anche economico del Paese e di un Sud sempre più concentrato sul recupero del gap rispetto all'area centrosettentrionale del Paese. I membri dei Cru di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna arrivano a Procida per un confronto aperto nella ricerca di possibili soluzioni - anche plurime - ai temi che più rappresentano le opportunità per il Meridione, a partire dalla tutela e valorizzazione dell'ambiente e dalla cultura. L'esito del dibattito del pomeriggio di venerdì 7 ottobre darà luogo alla stesura di un documento finale, intitolato "Il Mediterraneo nella sfida per la sostenibilità", che sarà consegnato a tutti i presenti, per la discussione pubblica della mattina successiva. (segue) (Ren)