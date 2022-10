Procida 2022: le sei regioni meridionali a confronto sul futuro del Mezzogiorno nel contesto mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'iniziativa di ben sei Consigli Regionali Unipol - ha spiegato Marisa Parmigiani, responsabile Sostenibilità di Unipol Gruppo - rappresenta un punto di partenza significativo per riflettere non su una questione secolare irrisolta ma per mettere al centro dell'attenzione del Paese lo sviluppo sostenibile del Sud, attraverso il tema della valorizzazione della cultura e del patrimonio socio -culturale di regioni che si affacciano sul Mediterraneo. Procida, capitale italiana della cultura, è quindi il luogo ideale per avviare questo percorso ingaggiante rispetto alla società e alle istituzioni. E abbiamo voluto inserire questo appuntamento all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS perchè siamo convinti che solo un approccio integrato e una visione complessiva, come indica l'Agenda Onu 2030, possano permettere scelte programmatiche e di governo dl territorio più coraggiose, lungimiranti e condivise". Un percorso da tracciare insieme, unitariamente per evitare nuovi ritardi al Mezzogiorno in un momento economico difficile in maniera globale. (segue) (Ren)