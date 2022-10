Procida 2022: le sei regioni meridionali a confronto sul futuro del Mezzogiorno nel contesto mediterraneo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sud - ha spiegato Giuseppe Oliviero, presidente di Cru Campania - rischia di subire un ulteriore ritardo di sviluppo. In Italia e in Europa occorrono ora ancora di più politiche interregionali che a partire dalla valorizzazione dei beni culturali e dalla cura dell'ambiente grazie anche ai fondi del Pnrr, si possano costruire politiche di sviluppo che guardano le dinamiche delle quotidiane difficoltà, ma contestualmente siano in grado di porsi come pilastri per una nuova visione per il Mezzogiorno. Mettiamo al centro il Sud come ponte dell'Europa nel Mediterraneo e per i paesi che si affacciano sul mare, che va rafforzato e indicato tra le priorità delle politiche nazionali. Non siamo nelle spinte autonomiste, ma nel ribaltare il paradigma di un nuovo rinascimento e di una rinnovata missione dei corpi intermedi. Ecco le basi dell'iniziativa di Procida dove le Regioni del Sud rappresentate dai Cru, comitati regionali Unipol, discutono tra loro e con le istituzioni per progettare, a partire dai fattori comuni, un riposizionamento politico e strategico verso uno sviluppo sostenibile, programmato, realizzabile e misurabile" (Ren)