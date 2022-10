Gli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- VARIE Napoli: Conferenza internazionale su "L'Università per l'Europa: società e Stato. Prospettive comparate", con gli interventi del rettore dell'Università di Oxford Louise Richardson e del ministro dell'Università Maria Cristina Messa; anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del Suor Orsola. Sala degli Angeli, Università Suor Orsola Benincasa, via Suor Orsola 10 (ore 9.30) (Ren)