Scuola: Striano (assessore Napoli), indetta dal comune gara triennale per la refezione

- "Per la refezione scolastica è necessario procedere alle gare perché le scuole, nella quasi totalità, non hanno un servizio mensa interno. Quest'anno, per avere una copertura ampia, abbiamo indetto una gara triennale che coprisse tutto il territorio. Le procedure, soprattutto quando gli importi sono consistenti, richiedono ai concorrenti di rispondere ad una serie di requisiti alcuni dei quali possono essere verificati soltanto dopo l'aggiudicazione provvisoria. Negli ultimi anni non sono state espletate gare di questa portata e di durata triennale. I controlli vengono effettuati a livello centrale e a livello di Municipalità. Ci teniamo alla qualità dei servizi di refezione e controlleremo che si mantengano i livelli di prestazione per tutto il triennio con la nostra Commissione Refezione e con la collaborazione sempre intensa e proficua delle Municipalità che potranno a loro volta attivare delle commissioni". Lo ha dichiarato l'assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Napoli Laura Striano. (Ren)