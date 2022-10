Mare: 320 relatori e 8mila ospiti alla Naples Shipping Week 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successo e riconoscimenti anche per la 14esima edizione di Port&ShippingTech, Main Conference della manifestazione che ha registrato una grande partecipazione da parte del comparto marittimo. "Con questa edizione di Port&ShippingTech siamo tornati a condizioni ambientali che non vedevamo dal 2019 - ha affermato Carlo Silva presidente di Clickutility Team. - In questi tre anni non ci siamo mai fermati, ma anche il mondo a cui ci rivolgiamo. La nostra ambizione è di offrire sempre agli stakeholder dello shipping un'occasione di incontro e confronto sulle tematiche via via più attuali e urgenti. Con grande soddisfazione posso dire che anche questa volta abbiamo centrato l'obiettivo, grazie all'eccellenza del nostro staff, alla guida e al sostegno dei nostri promotori e partner e all'entusiasmo di tutto il cluster marittimo italiano. Arrivederci quindi a Genova il prossimo ottobre. Come il mare, non stiamo mai fermi". Una settimana intensa che ha visto l'apporto ai convegni di Marina Militare e di Capitaneria – Guardia Costiera e quello di numerose realtà scientifico – culturali del territorio nell'offrire importanti momenti di approfondimento e di discussione. Un sentito ringraziamento va a tutti i sostenitori che hanno creduto e scommesso in questa quinta edizione della Nsw. Prossimo appuntamento: la sesta edizione della Genoa Shipping Week che si terrà a Genova nel 2023. (Ren)