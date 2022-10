Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), Cassazione dà ragione a Nespoli. Subì una persecuzione giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri la Cassazione ha dato sostanzialmente piena ragione al mio amico Enzo Nespoli, già parlamentare della Repubblica, che dal maggio 2010 è costretto a subire una pesantissima persecuzione giudiziaria, che di fatto ha bloccato una brillantissima carriera politica e istituzionale. Per ben 2 volte la Cassazione ha duramente bacchettato la Corte d'appello di Napoli che ha procurato a Nespoli, alla sua famiglia e alla sua comunità, grandissimo dolore. Il presunto reato risale a ben 15 anni fa, una vicenda allucinante. Una vergogna che ricade sull'ordine giudiziario e su alcuni magistrati in particolare. Mi auguro sinceramente che il nuovo governo possa indicare ministro della Giustizia Carlo Nordio affinché si ponga mano, una volta per tutte, ad una vera riforma del settore. Non è più possibile assistere ancora ai tanti 'casi Nespoli' che mortificano il lavoro di quei giudici seri che non inseguono teoremi e soprattutto i riflettori mediatici. Infine, mi auguro che Nespoli possa riprendere alla grande il suo impegno politico in una Campania dove la politica fa fatica a rilanciarsi". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. "Formulo i miei sinceri complimenti all'avvocato di Nespoli, il professor Enzo Maiello, che sin dall'inizio ha creduto nell'innocenza del mio amico e che si è strenuamente battuto per far vincere la verità", ha concluso Laboccetta. (Ren)