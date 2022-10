© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che in questo momento serva rafforzare la coesione del paese e, quindi, di avere politiche nazionali e non di mettere in campo provvedimenti che possono aumentare i divari". Lo ha affermato questa mattina il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo alle domande dei cronisti sul tema dell'autonomia differenziata. (Ren)