Trasporto aereo: da Fiumicino decolla il primo taxi volante, dal 2024 servizio attivo a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ad Agenzia Nova una direzione ambiziosa, competente e sensibile all’innovazione, una rete di corrispondenti, in Italia e all’estero, di straordinario valore per lo spessore umano e professionale" Giampiero Massolo

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- Secondo uno studio recente, effettuato da Easa e dal McKinsey center for future mobility, la dimensione stimata del mercato della Mobilità aerea urbana in Europa - compresi ricerca e sviluppo, produzione di veicoli, operazioni e costruzione di infrastrutture – sarà di circa 4,2 miliardi di euro entro il 2030, con la capacità di creare o sostenere circa 90.000 posti di lavoro, esclusi quelli nell'ambito della produzione. Lo studio, tra l'altro, classifica Roma come una delle città più adatte in Italia per l'implementazione dei servizi di Mobilità aerea urbana e aerea avanzata. Una piattaforma digitale, sperimentata già nel volo di oggi, sarà il fulcro dei futuri servizi di Mobilità aerea avanzata: saranno virtuali, infatti, per il futuro tutti i processi, dalle operazioni di volo alla prenotazione dell'aerotaxi. Una scelta che, combinata all'uso di veicoli elettrici, rende notevolmente sostenibile il servizio. Sul punto, il presidente di Atlantia, Giampiero Massolo, ha osservato: "La sostenibilità non va solo affermata a parole, ma sviluppata con un metodo di lavoro, nel quotidiano, che contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone. È quello che facciamo, cercando di innovare sempre di più le nostre attività, investendo in tecnologie". (segue) (Rer)