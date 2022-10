Sanità: il Cardarelli di Napoli aderisce a (H)-Open Day Osteoporosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'ospedale Cardarelli di Napoli ha aderito all'iniziativa di Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere - in occasione della Giornata Mondiale dell'Osteoporosi, in programma il prossimo 20 ottobre. L'(H)-Open Day, giunta alla settima edizione, è dedicata alla salute delle ossa con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce. L'osteoporosi consiste in una condizione silente e asintomatica di deterioramento dell'architettura ossea e di riduzione della massa minerale, con conseguente aumento della fragilità dell'osso e maggior rischio di fratture spontanee o a seguito di traumi di minima entità. In Italia, stando ai dati del Report 2021 "The Scorecard for Osteoporosis in Europe" (SCOPE) dell'International Osteoporosis Foundation, si stima che siano 4.359.000 le persone colpite da osteoporosi di cui il 79,8 per cento sono donne. Nello specifico, il 23,4 per cento delle donne e il 6,9 per cento degli uomini con più di 50 anni hanno questa patologia. Il Cardarelli insieme alle altre 100 strutture che hanno aderito alla rete offrirà servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile dalle 8.00 alle 18.00. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazione di date, orari e modalità di prenotazione. Alla giornata partecipano attivamente i servizi di Ginecologia, Reumatologia, Fisioterapia, Endocrinologia. L'iniziativa gode del patrocinio di Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell'Osso (Firmo), Società Italiana della Menopausa (Sim), e Società Italiana di Reumatologia (Sir). (Ren)