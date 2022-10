Pesca trasparente: domani a Sorrento il workshop di Coldiretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tecnologia e innovazione per tutelare i pescatori e valorizzare il mare. È il tema del workshop "Pesca trasparente" che si terrà domani 7 ottobre 2022 a Sorrento, in provincia di Napoli. Un'iniziativa a cura di Coldiretti Impresa Pesca nell'ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura finanziato dal Mipaaf. L'appuntamento per gli addetti ai lavori e per i giornalisti è all'Imperial Tramontano Hotel a partire dalle ore 11:00. Aprirà i lavori il sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Introduce e modera Tonino Giardini, coordinatore nazionale Impresa Pesca Coldiretti. Seguiranno le relazioni sul progetto a cura dei tecnici nazionali di Coldiretti e del Ministero dell'Agricoltura e della Pesca. Un focus sulla Campania sarà illustrato da Fulvio Giugliano e dall'associazione Domizia, che presenterà il progetto "Museo del Danno". Concludono i lavori il direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda, e l'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca Nicola Caputo. (segue) (Ren)