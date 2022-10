Pesca trasparente: domani a Sorrento il workshop di Coldiretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto "Pesca trasparente" si propone di creare un sistema informativo per ottimizzare l'utilizzo dei dati forniti dall'Ais - Automatic Identification System - ossia il sistema di identificazione automatico installato a bordo delle imbarcazioni e di realizzare attività di informazione, promozione e sensibilizzazione riguardanti l'utilizzo del sistema e dell'applicativo, elencando i numerosi vantaggi che ne derivano in termini di sostenibilità ambientale e competitività economica. Il sistema AIS consiste in un dispositivo impostato sulle imbarcazioni che riceve ed invia informazioni con altre imbarcazioni nel raggio di 15-30 miglia marine. Il sistema tratta due tipi di dati: dati statici sulla nave e dati dinamici sulla posizione dell'imbarcazione, velocità, rotta e destinazione. Questi dati permettono alle imbarcazioni e agli armatori una sicurezza in più per le attività che si svolgono in mare poiché il sistema avvisa di un possibile scontro ed aiuta quindi ad evitare una collisione. Le stesse informazioni possono essere utilizzate per migliorare la navigazione in situazioni metereologiche avverse, risparmiare il consumo di carburante, per garantire un'adeguata assistenza nell'eventualità di incidenti in mare aperto qualsiasi altro tipo di bisogno, garantire in maniera trasparente il rispetto delle norme della pesca sostenibile. Obiettivi del progetto sono lo sviluppo sostenibile della pesca, la competitività delle imprese, il rispetto trasparente delle norme di pesca sostenibile. Per sostenibilità va inteso tutto lo spettro che riguarda l'ambiente in generale e quello marino nello specifico, integrato all'aspetto ambientale, sociale, economico. (Ren)