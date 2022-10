Napoli: acqua pubblica, Abc gestirà il Servizio Idrico Integrato - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ente Idrico Campano ha affidato ad Abc, azienda di proprietà del comune di Napoli, la gestione del servizio idrico integrato nel capoluogo campano. Un passaggio che si traduce in servizi più efficienti e nella possibilità di accedere ai finanziamenti nazionali ed europei. "Ora che Abc ha ottenuto l'attribuzione del servizio idrico integrato ci aspettiamo un trattamento privilegiato rispetto all'assegnazione della seconda trance di fondi del Pnrr, considerato che non avevamo avuto risorse della prima trance". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina a Palazzo San Giacomo. "Questo risultato - ha spiegato il sindaco - non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza ed è precondizione per avere un'azienda efficiente, che fornisca un servizio di qualità ai cittadini". "Ora - ha aggiunto Manfredi - si potrà intervenire in modo massiccio sia sull'impianto fognario, che richiede investimenti importanti, sia sull'efficientamento della distribuzione idrica, in un momento in cui la risorsa acqua costituisce un aspetto fondamentale per il futuro dei cittadini e delle comunità: avere una rete di distribuzione efficiente significa avere costi bassi e acqua disponibile". Manfredi ha inoltre assicurato che Abc continuerà ad essere pubblica e che, avendo ottenuto l'affidamento "ha anche i titoli per accedere ai finanziamenti nazionali ed europei a cui prima non aveva accesso". "Il prossimo step - ha concluso il primo cittadino partenopeo - è la sigla del contratto di servizio tra amministrazione comunale e azienda che specificherà meglio anche una serie di servizi che oggi sono gestiti in modo non formalizzato, tra cui l'irrigazione degli spazi pubblici e del verde". (Ren)