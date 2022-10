Iran: a Napoli manifestazione per i diritti delle donne organizzata dai sindacati - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Organizzata da Cgil, Cisl e Uil, si è tenuta oggi pomeriggio in Piazza Plebiscito, davanti alla Prefettura, la manifestazione a sostegno dei diritti delle donne iraniane. I partecipanti hanno indossato un drappo nero in segno di lutto e un drappo bianco in segno di rinascita. "Ho aderito volentieri a questa iniziativa - ha dichiarato l'assessore ai Giovani del comune di Napoli Chiara Marciani - siamo da sempre in prima fila per l'affermazione della democrazia e le donne iraniane stanno conducendo una lotta coraggiosa e di dignità che deve essere sostenuta". "Una battaglia per i diritti civili, contro ogni forma di repressione e violenza. Non possiamo accettare l'uccisione di due ragazze colpevoli di non aver messo correttamente il velo e l'arresto di una nostra connazionale - ha concluso Marciani - come donne, ma soprattutto come persone, non possiamo girarci dall'altra parte". "La nostra voce oggi si leva forte in sostegno dei diritti delle donne iraniane - ha aggiunto la presidente del consiglio comunale Enza Amato - in difesa di diritti civili ancora calpestati che purtroppo costano la vita a quante si battono per affermarne il principio". (Ren)