Cultura: il programma delle aperture per le Giornate Fai d'Autunno in Campania (6)

- A Salerno saranno aperti eccezionalmente gli uffici della dirigenza della filiale della Banca d'Italia che ospita una collezione di opere d'arte della seconda metà del '900. Per la prima volta si potranno visitare la Storica Sagrestia della Chiesa di Sant'Agostino dove, a seguito di recenti e importanti lavori di ristrutturazione, sono state portate alla luce originarie decorazioni. In esclusiva si potranno visitare gli ambienti non aperti al pubblico del Palazzo Sant'Agostino, sede dell'Amministrazione centrale della Provincia di Salerno. E ancora, un inedito percorso di visita nella Salerno romana, ideato dal FAI ispirandosi all'ultimo volume dell'Architetto Dell'Acqua, partirà dal Duomo di Salerno, e proseguirà verso largo Plebiscito e la salita delle Croci, toccherà l'Arco Catalano, San Pietro a Corte e Palazzo Fruscione, fino a concludersi in piazza Sant'Agostino. Apre al pubblico delle Giornate FAI anche il Campus dell'Università degli Studi di Salerno a Fisciano , che accoglie nei suoi spazi opere d'arte di alcuni tra i principali artisti contemporanei tra cui Sottsass, Cucchi, Perone, Varotsos. In Cilento, a Camerota , si visiterà il Palazzo Santa Maria, dimora storica risalente al XVII sec. che oggi ospita la sede della Fondazione Meeting del Mare e C.R.E.A. Museo della Terracotta Riggiola Antica Campana. Infine, nella frazione Lentiscosa, si potrà ammirare la chiesa di Santa Maria ad Martires, gioiello di arte bizantina. (segue) (Ren)