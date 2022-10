Russia: de Magistris (Up), governi insensibili alle ragioni della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione della guerra e l'escalation delle guerre nel mondo allarma sempre di più l'umanità. I popoli devono provare a fermare la corsa verso l'olocausto nucleare. I governi sembrano insensibili, incapaci, non hanno la volontà. Non c'è un'iniziativa diplomatica forte; che i popoli riprendano a fare i popoli!", ha affermato il portavoce di Unione Popolare Luigi de Magistris in un video apparso sui suoi canali social. "Noi di Unione Popolare ci auguriamo che le forze pacifiste, il mondo dell'associazionismo, le realtà di base chiamino, senza nessuna bandiera di partito, una grande manifestazione nazionale per la pace, contro la guerra, per dire sì a una tregua immediata in Ucraina. Sì all'iniziativa diplomatica forte e immediata, stop alle armi. Partecipare in tantissime e in tantissimi: donne, uomini, persone con la bandiera della pace, gli striscioni della pace unite e uniti per l'umanità, per la pace, contro le guerre. Il momento è adesso non possiamo più aspettare, noi ci siamo sempre stati", ha aggiunto il leader di Unione popolare. "Essere pacifisti è una scelta di vita. Io lo sono sempre stato da ragazzo, quando nelle battaglie al liceo scendevamo in piazza contro l'installazione dei missili nucleari in Italia. Basta armi, basta guerre, sì all'umanità, sì alla pace, sì alla fratellanza, alla sorellanza universale", ha concluso l'ex sindaco di Napoli. (Ren)