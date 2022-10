Confcommercio: ad agosto l’indice di disagio sociale scende a 16,6 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Misery index confcommercio (Mic) di agosto 2022 - l’indicatore nella formulazione attuale sottostima la disoccupazione estesa in considerazione dell’impossibilità di enucleare il numero di scoraggiati e sottoccupati - si è attestato su un valore stimato di 16,6, in riduzione di nove decimi di punto sul mese precedente. Il ridimensionamento - si legge in una nota - è attribuibile a una dinamica più contenuta dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d’acquisto che ad agosto hanno registrato una variazione, su base annua, del 7,7 per cento a fronte dell’8,7 per cento del mese precedente. Tale evoluzione è ascrivibile al brusco ridimensionamento (-8,9 per cento congiunturale) registrato nel mese dai prezzi dei carburanti. (segue) (Com)