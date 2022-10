Caro Bollette: Manfredi, nuovo governo intervenga subito a favore di famiglie e piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo bisogno di interventi a sostegno delle famiglie, ma anche e soprattutto dei piccoli imprenditori, come ad esempio i panificatori, contro il caro energia che sta già creando un danno economico enorme. Ci aspettiamo dal Governo grande attenzione su questo tema che nel Mezzogiorno e a Napoli è ancora più importante". Lo ha affermato questa mattina il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo alle domande dei cronisti su cosa si aspetta dal nuovo governo in procinto di formarsi. "Per Napoli e per il Mezzogiorno - ha aggiunto Manfredi - ci aspettiamo che vengano confermati tutti gli interventi infrastrutturali già in cantiere, quelli programmati con il Pnrr, le risorse del Fondo di sviluppo e coesione e le risorse europee". (Ren)