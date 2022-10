Trasporto aereo: da Fiumicino decolla il primo taxi volante, dal 2024 servizio attivo a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vertiporto - collocato a Fiumicino nella zona di Pianabella, vicino alla Cargo city dell'aeroporto Leonardo Da Vinci - occupa un'area di circa 5.500 metri quadrati. Lo spazio è stato progettato per garantire la compatibilità con i principali sistemi di decollo e atterraggio elettrico verticale che saranno certificati nei prossimi anni. Completano l'infrastruttura: un'area di avvicinamento finale e di decollo destinata alle omonime operazioni; una piazzola di sosta; un hangar coperto di 20 metri per 20 e alto circa sei metri; vari locali, tra cui un ufficio, un magazzino e uno spazio per la ricarica delle batterie dei velivoli elettrici. "Nel rispetto dei tempi, quindi per il 2024, credo saremo in grado di fare il collegamento Fiumicino-Roma", ha chiarito il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma. Ed "è probabile che il primo Vertiporto a Roma possa essere sul tetto della stazione Termini", ha annunciato il presidente di AdR, De Vincenti. (segue) (Rer)