- I carabinieri stanno ritirando a scopo precauzionale da alcuni fruttivendoli e market alimentari di Pozzuoli e Quarto, comuni in provincia di Napoli, alcune partite di verdura dopo che alcune persone sono state ricoverate in ospedale per intossicazione da mandragora. Al lavoro i carabinieri della compagnia di Pozzuoli ed i Nas. Gli intossicati, fino a questo momento, sono otto. (Ren)