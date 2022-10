Imprese: Tim è official partner del Red Bull 64 Bars Live, maratona hip-pop alle Vele di Scampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim è Official Partner del ‘Red Bull 64 Bars Live’, la prima edizione dell’evento dedicato alla musica rap che si terrà sabato prossimo a pochi passi dalle Vele di Scampia (Napoli). Uno show, dedicato al rap nella sua forma più pura, che vede protagonisti i cantanti Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Guè, Madame e Marracash e Dj TY1 insieme a giovani artisti della scena locale in uno spettacolo non-stop su basi hip-hop e beat. “Siamo orgogliosi della partnership avviata con Red Bull e di essere al loro fianco in questa iniziativa unica nel suo genere, che ci avvicina ancora una volta al mondo della musica, dei giovani e ai suoi valori”, afferma Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium Market Officer di Tim. “La scelta di Scampia non è casuale, vogliamo essere vicini alle persone e al territorio. La nostra campagna di comunicazione ‘La Forza delle Connessioni’ vuole sottolineare infatti l’importanza della connettività, intesa come leva per i giovani a superare le distanze e a trovare forza e motivazione per realizzare progetti sempre più ambiziosi”.(Rin)