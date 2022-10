Cultura: il lavoro artigiano d'Italia e Spagna in mostra ai Quartieri Spagnoli e a Procida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro artigiano rappresenta uno dei tratti distintivi della cultura, dell'economia e di quel patrimonio immateriale del territorio che, sotto il peso della globalizzazione, rischia di scomparire progressivamente. Per contrastare l'abbandono di queste attività attraverso la conoscenza, l'educazione e la valorizzazione delle produzioni artigianali d'eccellenza italiane e spagnole, l'Istituto Cervantes di Napoli, l'Accademia di Belle Arti di Napoli e Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli hanno organizzato una iniziativa che si svolgerà il 7 e l'8 ottobre prossimi tra Napoli e Procida. Tre soggetti che si caratterizzano per essere, il primo, il Cervantes, un istituto da sempre attivo nel settore culturale in tutto il Sud Italia, il secondo, l'Accademia di Belle Arti di Napoli, Ente di Alta Formazione Artistica del Ministero dell'Università e della Ricerca che tende ad approfondire nella didattica la grande tradizione del comparto dell'artigianato locale anche attraverso la conoscenza di nuovi metodi e tecnologie, e il terzo, Foqus, impegnato da dieci anni in un progetto di riqualificazione urbana e sociale dei Quartieri Spagnoli e della città. (segue) (Ren)