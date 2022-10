Cultura: il lavoro artigiano d'Italia e Spagna in mostra ai Quartieri Spagnoli e a Procida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si inizia venerdì 7 ottobre, a partire dalle 9.30, con una tavola rotonda dedicata ai temi dell'economia circolare, la sostenibilità, la rivitalizzazione del territorio e del patrimonio immateriale, che sarà ospitata a Foqus, in via Portacarrese a Montecalvario, 69, anche sede della Scuola di Progettazione Artistica per l'Impresa dell'Accademia con i corsi di Fashion Design e Design della comunicazione. Un sito, peraltro, emblematico dell'impatto che la presenza e la tradizione culturale spagnola hanno lasciato nelle arti di Napoli. I saluti istituzionali sono affidati a Carlos Maldonado, Console generale di Spagna a Napoli, Renato Lori, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, Ana Navarro, direttrice dell'Instituto Cervantes Napoli, e Rachele Furfaro, presidente di Foqus. Parteciperanno all'evento il designer Tomás Alía, dello studio Caramba; María Subrà, rappresentante di Asociación Contemporánea de Artes y Oficios; due artigiane di Lagartera (Toledo) di Cairel Atelier, Hortensia Moreno e Mari Carmen Moreno, e un'artigiana galiziana, Inés Rodríguez. Prenderanno parte all'iniziativa anche Tommaso D'Alterio della Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo, Elisabetta Montaldo e Lena Costagliola dell'Associazione culturale Oro del Mare, la storica dell'arte Silvana Musella Guida e l'architetto Antonio Giuseppe Martiniello dello Studio Keller Architettura. (segue) (Ren)