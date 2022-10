Cultura: il lavoro artigiano d'Italia e Spagna in mostra ai Quartieri Spagnoli e a Procida (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parlerà di impresa e mercato dell'artigianato con Enrica D'Aguanno, coordinatrice della Scuola di Progettazione Artistica per l'Impresa e Maddalena Marciano, docente di Fashion Design dell'Accademia di Belle Arti di Napoli; la sociologa Lella Palladino della Cooperativa Eva e Antonio Scarpellino, responsabile editoriale di OggiScuola. Per l'occasione, artigiani spagnoli e italiani, presenteranno ed esporranno le loro lavorazioni e si confronteranno con il pubblico. Tra queste, abiti e costumi di Lagartera e di Procida. Sarà, inoltre, possibile acquistare i prodotti di EvaLab per sostenere l'autonomia economica di donne in uscita dalla violenza. Sabato 8, invece, gli artigiani italiani e spagnoli visiteranno l'isola di Procida, dove sarà inaugurata la mostra sulle eccellenze artigianali campane, organizzata in collaborazione con la Regione Campania. (Ren)