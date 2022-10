Ambiente: Roma prima in Italia per consumo suolo con una media di 90 ettari l'anno dal 2006

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Roma conferma la tendenza dell’ultimo periodo e, anche quest’anno, consuma più suolo di tutte le altre città italiane. Questo quanto emerso dal Rapporto 2021 sull'uso e il consumo di suolo di Roma Capitale, condotto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e presentato oggi nella Sala del Carroccio in Campidoglio. Roma risulta essere in questa posizione dal biennio di rilevazione 2017-2018 ed è la città che dal 2006 a oggi ha consumato, in media, più suolo di tutte le altre città, più di 90 ettari l’anno. La Capitale, che nell'ultimo anno ha consumato 95,05 ettari di suolo, è seguita da Ravenna e Vicenza, rispettivamente con circa 68 e 42 ettari. "Oggi registriamo dei risultati che sono effetto di scelte di qualche decennio fa", ha spiegato Michele Munafò, ricercatore dell'Ispra. "Paghiamo scelte che sono nel piano del 1962 e nessuno ha la bacchetta magica: il problema del consumo di suolo non si risolve da un giorno all'altro - ha aggiunto -. Il governo uscente ha approvato l'obiettivo ambizioso di azzeramento del consumo di suolo anticipandolo al 2030. I dati che presentiamo oggi ci dicono però che il Paese non sembra pronto". (segue) (Rer)