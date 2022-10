Ambiente: Roma prima in Italia per consumo suolo con una media di 90 ettari l'anno dal 2006 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia, inoltre, le province dove il consumo di suolo netto è cresciuto di più tra il 2020 e il 2021 sono Brescia, con più 307 ettari; Roma, con più 216 ettari, e Napoli con più 204 ettari. In termini assoluti, la Città metropolitana di Roma si conferma quella con la maggiore superficie consumata al 2021, con oltre 70 mila e 100 ettari, anche per effetto degli ulteriori 216 ettari dell’ultimo anno, di cui 95 nel territorio comunale della Capitale. A livello nazionale i valori percentuali più elevati di suolo consumato nell'ultimo anno si trovano in Lombardia (12,12 per cento), Veneto (11,9 per cento) e Campania (10,49 per cento). In termini di suolo consumato pro-capite, invece, il Lazio presenta i valori più bassi e al di sotto del valore nazionale insieme a Campania, Liguria e Lombardia. I valori regionali più alti - in termini di consumo di suolo pro-capite - e che risentono della bassa densità abitativa tipica di alcune regioni interessano il Molise, seguito da Basilicata e Valle d’Aosta. (segue) (Rer)