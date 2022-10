Banche: UniCredit, sinergia sul Terzo Settore per la crescita economica e sociale del Paese e del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L’incontro, che si è svolto oggi presso il Foyer del Real Teatro di San Carlo, si è aperto con i saluti di Ferdinando Natali, Responsabile per il Sud UniCredit Italia e di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli. Successivamente l’Amministratore Delegato e Responsabile per l’Italia di UniCredit, ha dialogato con Giuseppe Tessitore, Presidente del Banco Alimentare della Campania, l’organizzazione beneficiaria di una donazione di 510 mila euro da parte di UniCredit Foundation, che ha raccontato come il contributo della banca aiuterà la onlus nella distribuzione di beni alimentari in favore delle strutture caritative della regione e delle persone vulnerabili sul territorio. Dall'inizio della pandemia, tra le priorità delle associazioni del Terzo Settore è emersa la necessità di continuare a distribuire generi alimentari ai più bisognosi. In questo contesto UniCredit Foundation si è fin da subito attivata per sostenere le organizzazioni impegnate sull’intero territorio nazionale nella distribuzione di generi alimentari a tutti coloro che si sono trovati in stato di difficoltà, grazie alla donazione di 5,1 milioni di euro – l'equivalente di 3,8 milioni di pasti – a 69 organizzazioni non profit in tutto il Paese. Nel Sud sono stati donati oltre 1,8 milioni di euro, per un controvalore di 1,3 milioni di pasti e 656 mila assistiti. Nel 2022 UniCredit Foundation ha inoltre raddoppiato il suo impegno con 1,2 milioni di euro donati solo nel Mezzogiorno. (segue) (Ren)