Banche: UniCredit, sinergia sul Terzo Settore per la crescita economica e sociale del Paese e del Sud (3)

- Andrea Orcel, amministratore delegato e responsabile per l’Italia di UniCredit, ha commentato: "Due anni difficili di pandemia e il contesto economico attuale rischiano di aggravare le situazioni di disagio nel Paese. Come UniCredit crediamo di avere una responsabilità sociale che va ben oltre il finanziamento. L’obiettivo è quello di rispondere ai bisogni delle comunità che serviamo e che hanno maggiore necessità del nostro aiuto. Questo approccio è fondamentale per realizzare il nostro scopo e ci impegna a dialogare sempre di più con il Terzo Settore per trovare insieme nuove opportunità di collaborazione e sostenere al meglio le fasce più deboli della popolazione”. (segue) (Ren)