Banche: UniCredit, sinergia sul Terzo Settore per la crescita economica e sociale del Paese e del Sud (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata organizzato da UniCredit e UniCredit Foundation è proseguita con la Tavola Rotonda dal titolo “Le sfide del Mezzogiorno: collaborazione tra Pubblico, Privato e Terzo Settore”, in cui esperti, imprenditori e protagonisti dell’imprenditoria sociale napoletana si sono alternati per raccontare le proprie esperienze e per condividere le strategie di crescita dell’imprenditorialità sociale, mettendo al centro il tema della formazione delle competenze professionali necessarie per il loro sviluppo e le opportunità occupazionali del settore. Oltre agli interventi di Gaetano Manfredi e di Andrea Orcel, sono intervenuti anche Ernesto Albanese, Presidente L'Altra Napoli Onlus, Carlo Palmieri, Ceo Pianoforte Holding SpA & Presidente ITS Moda Campania, Giorgio Ventre, Direttore Scientifico Apple Developer Academy e Angelica Viola, Presidente della Cooperativa Sociale L'Orsa Maggiore (Ren)