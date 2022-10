Cultura: al via il Capri Movie International Film Festival, proiezioni e incontri sull'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proiezioni e incontri in una delle più belle isole del mondo. Torna il Capri Movie International Film Festival, concorso per cortometraggi che si svolgerà dal 12 al 16 ottobre al Centro Polifunzionale Internazionale di Capri, con la direzione artistica del regista newyorkese John DiLeva Halpern. Nella terza edizione, organizzata dalle associazioni culturali capresi Polis 3.0 e Capreae Sirenum Tellus, ci saranno 4 sezioni competitive (Sguardi Internazionali, Sguardi Nazionali, Sguardi Animati e Sguardi di Sfida). Al vincitore di ciascuna categoria un premio in denaro di mille euro oltre ad un riconoscimento istituzionale. "In un momento in cui la comunità internazionale si pone domande sul ruolo e rapporto tra Israele e la Palestina non potevamo sottrarci ad evidenziare Capri simbolo di pace per i nostri fratelli di origine ebraica che, con Capri, hanno sempre avuto un rapporto speciale. Da qui l'omaggio alla donna straordinaria Hedy Lamarr di origine ebraica. Severissima quest'anno ancor di più la selezione dei corti in concorso per l'autorevolezza del festival", ha dichiarato Francesca Girone, presidente di Capreae Sirenum Tellus. (segue) (Ren)