Cultura: al via il Capri Movie International Film Festival, proiezioni e incontri sull'isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con nostra grande soddisfazione siamo protagonisti al Capri Movie International Film Festival con la conferenza su Hedy Lamarr. In occasione della conferenza verrà proiettato anche il film documentario sulla storia di questa donna straordinaria che amò l'isola di Capri, ed è considerata un pilastro della scena culturale e scientifica del mondo ebraico. Siamo orgogliosi, anche quest'anno, del festival durante il quale annunceremo importanti iniziative che condividiamo con l'associazione Capreae Sirenum Tellus in programmazione per la prossima stagione", ha sottolineato Bruno Flavio, presidente dell'associazione Polis 3.0. "Quest'anno, all'insegna dell'allungamento della stagione turistica, ho chiesto che il Capri Movie International Film Festival non si tenesse, come nelle precedenti edizioni, a fine settembre, ma nella seconda settimana di ottobre. Sono convinto che questo esperimento, evento importante di cultura e di cinema, sarà seguito con attenzione non solo da coloro che parteciperanno alle visioni dei cortometraggi ma è da considerarsi come un attrattore turistico proprio nel momento in cui Capri sta per spegnere i suoi riflettori", così Marino Lembo, sindaco di Capri. (segue) (Ren)