Agroalimentare: Turi, commercialisti determinanti competitività aziende agricole

- "Lo sviluppo dell'agrifood in Campania è uno dei settori trainanti per la ripartenza economica della nostra regione. Una sfida che si deve vincere migliorando la competitività. Su questo terreno il contributo dei commercialisti è fondamentale nell'affiancare le imprese sia per ciò che riguarda la fiscalità che nel supporto tecnico per sfruttare tutte le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza". Queste le parole di Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presentando il forum "Agricoltura e Agritech: analisi e prospettive dei regimi fiscali vigenti e delle agevolazioni finanziarie nazionali e regionali in corso" organizzato dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Napoli in collaborazione con Confagricoltura Campania che si terrà domani, giovedì 6 ottobre alle ore 15, presso la sede di piazza dei Martiri. "La Campania vanta una solida tradizione per ciò che riguarda le produzioni di qualità esportate in tutto il mondo – ha proseguito il numero uno dei commercialisti partenopei – e per consolidare questa posizione è necessario rispondere alle continue innovazioni richieste dai mercati internazionali. L'attività di consulenza dei professionisti, in quest'ottica, si rivela sempre più preziosa per orientare gli imprenditori nelle scelte strategiche finalizzate alla conquista di nuove fette di mercato tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie". (segue) (Ren)