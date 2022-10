Agroalimentare: Turi, commercialisti determinanti competitività aziende agricole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul ruolo dell'agricoltura in Campania si è soffermato anche Fabrizio Marzano, Presidente di Confagricoltura Campania: "L'agricoltura è un comparto fondamentale; la pandemia e la guerra lo hanno dimostrato. Occorre adoperarci affinché riaffermi il suo ruolo in un contesto di pace immediato. Ha normative specifiche, che ne tutelano l'attività, ma che devono essere ben applicate per raggiungere il loro scopo. In questo la componente fiscale è predominante. L'agricoltura si è evoluta negli anni, passando dal contadino alla società di capitali, pur continuando ad essere 'agricoltura', proprio per poter svolgere al meglio il proprio compito, nutrire il mondo nell'ambito di un'attività economica, che deve essere sostenibile sempre e non solo dal punto di vista ambientale". Il rapporto tra professionisti e imprese agricole è stato sottolineato da Marilena Nasti (consigliere delegato dell'Odcec di Napoli): "I commercialisti guardano al settore dell'agricoltura e dell'agro industria con grandissima attenzione. Non è un caso che ci sia una commissione di studio appositamente dedicata al settore primario, che si presta con il convegno di oggi ad iniziare il suo ciclo di interventi affrontando temi fiscali e temi di interesse generale come quelli dell'applicazione del pnrr. E' proprio il piano di ripresa e resilienza che in una delle sue missioni primarie denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, si occupa appunto dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento, al fine di migliorare la sostenibilità del sistema economico e assicurare una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero. L'agricoltura sarà' al centro di questo processo e noi come categoria professionale saremo pronti ad analizzare tutte le tematiche per supportare i nostri colleghi". (segue) (Ren)