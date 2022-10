Agroalimentare: Turi, commercialisti determinanti competitività aziende agricole (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fornire i numeri di questa realtà è Antonella La Porta (consigliere delegato dell'ordine napoletano): "Con un parterre che coinvolge al momento 28 Università, 5 centri di ricerca e 18 imprese distribuite su tutto il territorio nazionale e rappresentative delle eccellenze italiane nel settore agrifood, è in fase di avvio "Agritech", il Centro Nazionale per lo sviluppo delle nuove tecnologie in agricoltura, un progetto basato sull'utilizzo delle tecnologie abilitanti per lo sviluppo sostenibile delle produzioni agroalimentari, con l'obiettivo di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione dell'impatto ambientale nell'agrifood, lo sviluppo delle aree marginali, la sicurezza, la tracciabilità e la tipicità delle filiere. Sta crescendo una nuova consapevolezza dell'agricoltura e dell'alimentazione, che guarda alla sostenibilità, all'ambiente e alla tutela delle biodiversità. In questo quadro, le nuove tecnologie hanno un ruolo essenziale. L'agricoltura 4.0 è l'ultima fase dell'evoluzione che il settore agricolo ha attraversato nel corso del XX secolo. Parliamo di un cambiamento necessario per un settore che deve affrontare numerose sfide. La propensione a innovare è propria degli under 35: dal 2016 al 2019, il 22% delle aziende agricole ha investito in strumenti per l'agricoltura 4.0 e la maggior parte sono imprese con un organico composto prevalentemente da millennials. Dati positivi quindi, ma a cui si affianca qualche ombra, come le lacune infrastrutturali del nostro Paese e la necessità di strumenti di supporto sia fiscali che agevolativi. L'evento odierno consente una osmosi tra il settore consulenza propria dei Commercialisti ed il settore produttivo proprio attraverso lo scambio di notizie ed informazioni essenziali per l'incontro tra imprenditori agricoli, operatori e professionisti al fine di creare sinergie nei processi di innovazione aziendale". (segue) (Ren)