Agroalimentare: Turi, commercialisti determinanti competitività aziende agricole (4)

- Per Giuseppe Puttini (Consigliere delegato dell'Odcec Napoli): "La crisi Agroalimentare va affrontata anche grazie alle startup del settore agrifood, per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, avendo ben chiara la necessità di produrre e sostenere iniziative finalizzate a fronteggiare uno scenario plausibile di crisi alimentare globale. Una possibile crisi internazionale nella quale, paradossalmente, anche l'Europa non resterebbe immune. L'Italia non è fra le prime a livello mondiale, per concentrazione di startup nel settore, orientate alla sostenibilità, e su questo bisogna lavorare, al pari di altri paesi fortemente innovatori come Israele e Norvegia". Anna Maria Argentino (presidente della Commissione Agroindustria e Agricoltura grande distribuzione) ha evidenziato che "tra i nostri obiettivi vi è certamente quello di rafforzare il rapporto tra imprese agricole e mondo delle professioni per incentivare il dialogo istituzionale in agricoltura, uno dei settori cardine dell'economia, sia della nostra Regione, sia dell'intero Paese. Questo primo evento è stata un'occasione per rivederci tutti in presenza ed affrontare analiticamente il mondo della Fiscalità in Agricoltura, settore questo che rappresenta nel panorama nazionale un "piccolo paradiso fiscale" da studiare e adattare alle nuove sfide di sistema". Parteciperanno all'evento anche Francesco Montanari (ordinario di diritto tributario presso l'Università di Chieti-Pescara e membro della Fondazione Fico) e Agostino Ingenito (presidente di Aigo e Abbac). (Ren)