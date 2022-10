Agroalimentare: dal 21 al 23 ottobre al polo fieristico di Caserta il Salone Industria Casearia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenibilità, efficienza energetica, packaging green saranno alcuni dei temi cardine del Sic, il "Salone Industria Casearia e Conserviera – Biennale delle Tecnologie per la Trasformazione Agroalimentare", il più importante evento sull'innovazione tecnologica dedicato ad uno dei comparti trainanti dell'economia e del Pil Campano. La XIII edizione, promossa da I.Com. Advertising, si svolgerà dal 21 al 23 ottobre 2022 presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta (Viale delle Industrie, 10 – Z.I. San Marco Evangelista). L'exhibition rappresenta, infatti, uno dei principali momenti strategici per l'industria casearia e di trasformazione agroalimentare, che attira centinaia di aziende da tutta Italia e decision makers del comparto nell'area espositiva di circa 10mila mq: un'occasione di confronto B2B riservata a un pubblico specializzato, competente, che opera nel settore e interessato a fare investimenti. Un'occasione per condividere le proprie conoscenze, acquisire capacità d'innovazione, stringere contatti di filiera e di business e scoprire le ultime innovazioni del settore, in un'edizione che si preannuncia particolarmente ricca, in risposta alle esigenze di trasformazione digitale, automazione e digitalizzazione, ma soprattutto per scoprire nuovi scenari dove investire, nuovi mercati emergenti, nuovi trend. (segue) (Ren)