Energia: Iveco, Gls e Vulcangas inaugurano a Lodi impianto produzione biometano

- E' stato inaugurato oggi il nuovo impianto di produzione di biometano nella Cascina antegnatica a tavazzano con vilavesco a Lodi, nato dalla partnership tra Iveco, Gls Italy e Vulcangas. Il nuovo impianto da cui Vulcangas preleverà il prodotto consentirà di valorizzare gli scarti delle aziende agricole locali, utilizzandoli per la produzione di biometano, sia liquido che compresso. Il biometano verrà prodotto grazie alla tecnologia di depurazione del biogas che verrà utilizzato per la logistica di Gls Italy come carburante al pari del gas naturale fossile, per cui gli IVECO S-WAY sono già pronti e predisposti. "Con l’evento di oggi festeggiamo un traguardo molto importante nello sviluppo dell’ecosistema biometano in Italia, la partnership. Infatti, per raggiungere prima l’obiettivo di salvare il nostro pianeta, bisogna unire le forze - ha affermato Valerio Vanacore, nel suo nuovo ruolo di Responsabile trazioni alternative Iveco Mercato Italia -. Un sentito grazie da parte di Iveco a Gls e Vulcangas per questo e per tanti altri progetti che verranno. Questa giornata rappresenta un ennesimo tassello di una collaborazione nata già anni fa, volta a portare avanti il progetto di una mobilità a zero emissioni”. (segue) (Rpi)