Campania: Saiello (M5S), la Regione riapra il bando per i voucher per le attività sportive

- "Accade solo in Campania, regione con un governatore in eterna campagna elettorale, che si apra un bando e venga sospeso dopo soli 10 giorni. Il Piano Socio Economico 2022 prevede l'erogazione di voucher in favore delle famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse per sostenere le rette per l'iscrizione dei propri figli ad attività sportive, supportando, allo stesso tempo, le associazioni e le società sportive dilettantistiche che svolgono attività di carattere sociale sul territorio. Tuttavia il bando per l'erogazione dei voucher, al via il 21 settembre scorso è stato sospeso, come riporta il sito dell'ARUS, dopo appena 10 giorni. Inoltre lo stesso prevede che la presentazione delle istanze possa avvenire fino ad esaurimento dei fondi stanziati chiarendo che si provvederà a formare una graduatoria di quelle ritenute ammissibili, tenendo conto degli elementi di merito. Una vera e propria contraddizione se si considera che si fa riferimento contemporaneamente ad una procedura a sportello, sempre aperta fino all'esaurimento delle risorse, e a graduatoria che invece prevede una data di scadenza". Lo ha dichiarato il consigliere regionale M5S Gennaro Saiello che sul tema ha depositato un'interrogazione. "Per queste ragioni ho chiesto alla Giunta di conoscere i motivi che hanno portato alla sospensione delle domande di partecipazione al bando, di risolvere i conflitti rilevati e di riaprire i termini relativi alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche dell'intera regione Campania che per motivi di comunicazione non sono state in grado di aderire alla Manifestazione d'interesse. Al momento constatiamo di trovarci di fronte ad una grande opportunità persa per tante famiglie e associazioni del territorio ed evidenziamo il paradosso che la strategia di De Luca di non scontentare nessuno finisca per scontentare tutti", ha concluso. (Ren)