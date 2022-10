Cultura: il programma delle aperture per le Giornate Fai d'Autunno in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma delle Giornate Fai d'Autunno in Campania è stato presentato questa mattina presso la Biblioteca Pagliara del Complesso monastico dell'Università Suor Orsola Benincasa da Rosanna Romano dirigente per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, Lucio d'Alessandro rettore Università Suor Orsola Benincasa, Michele Pontecorvo Ricciardi presidente regionale Fai Campania e Aurora De Rosa coordinatrice regionale Fai Giovani Campania. I giovani del Fai, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture, tornano sabato 15 e domenica 16 ottobre all'undicesima edizione delle Giornate Fai d'Autunno (elenco completo delle aperture e modalità di partecipazione consultabili sul sito www.giornatefai.it). Un evento speciale per conoscere la missione e l'attività del Fai, che vedrà in tutta Italia migliaia di volontari della Fondazione, e in particolare i giovani del Fai, proporre al pubblico visite – a contributo libero – in oltre 700 luoghi speciali in 350 città italiane per svelare ricchezza e varietà di un patrimonio che è in ogni angolo di questo Paese, sorprendente e inaspettato. In Campania il programma delle Giornate Fai d'Autunno offre diversi percorsi tra storia, arte e natura che porteranno alla scoperta di luoghi solitamente inaccessibili o semplicemente poco noti, che verranno aperti eccezionalmente per essere ammirati in tutta la loro bellezza: dai palazzi storici ai complessi religiosi, dai piccoli borghi antichi alle aree archeologiche, musei e collezioni di arte contemporanea, e ancora alla scoperta di splendide dimore private e giardini storici, fino alle visite straordinarie a complessi Universitari antichi e moderni. (segue) (Ren)