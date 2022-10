Cultura: il programma delle aperture per le Giornate Fai d'Autunno in Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti noi volontari Fai aspettiamo con ansia i due appuntamenti annuali con le Giornate Fai di Autunno e di Primavera perché sono la festa "vera" di coloro che si impegnano quotidianamente nella Fondazione. – ha affermato Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente Fai Campania – Ancora di più le Giornate Fai d'Autunno sono speciali in quanto coinvolgono in prima linea l'entusiasmo dei Gruppi Giovani. In questo momento storico – prosegue Pontecorvo – siamo chiamati più che mai alla responsabilità di preservare, tutelare e proteggere il nostro patrimonio culturale e naturale, ponendo sempre maggiore attenzione ai temi della transizione ecologica e della crisi ambientale, al nostro patrimonio culturale da preservare e custodire in particolare per le nuove generazioni. Questa undicesima edizione che presenta un programma ricco di aperture in tutto il territorio campano, sarà inoltre l'occasione per raccontare al pubblico la missione del Fai e il nuovo programma di iniziative future della Delegazione Campania". (segue) (Ren)