Cultura: il programma delle aperture per le Giornate Fai d'Autunno in Campania (3)

- In nome della tutela dell'ambiente il Fai lancia a ottobre la campagna di raccolta fondi "Ricordiamoci di salvare l'Italia", per invitare i cittadini a partecipare a questa missione con un piccolo gesto che è una grande azione per il Paese: l'iscrizione annuale al FAI, con la speciale quota di 29 euro anziché 39 dedicata fino al 16 ottobre ai nuovi iscritti. Il ricavato della raccolta fondi di quest'anno, infatti, sosterrà il progetto di transizione ecologica del Fai, volto a rendere i suoi Beni sempre più resilienti, resistenti agli effetti del cambiamento climatico, ed ecologicamente sostenibili, attraverso progetti per il risparmio energetico, la riduzione di consumi, risorse ed emissioni, la tutela e il recupero di paesaggi e biodiversità, e per l'educazione diffusa a una cultura dell'ambiente, della natura e della sostenibilità. In Campania le Giornate vedranno coinvolte le 5 province con percorsi guidati e aperture di luoghi speciali che il pubblico potrà visitare accompagnato dai Volontari del Fai. Le visite saranno a cura dei Narratori del Fai e degli Apprendisti Ciceroni. (segue) (Ren)