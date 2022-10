Cultura: il programma delle aperture per le Giornate Fai d'Autunno in Campania (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli si potrà eccezionalmente visitare il Complesso monastico dell'Università Suor Orsola Benincasa, che sorge sotto la collina di Sant'Elmo sul Corso Vittorio Emanuele suggestivamente affacciato sul Golfo di Napoli. L'istituto, oltre ad ospitare l'Ateneo universitario e le scuole di ogni ordine e grado, possiede un ricchissimo patrimonio storico-artistico: quattro musei, tre chiese, numerosi giardini, tra cui lo splendido giardino botanico dei "Cinque Continenti", una pinacoteca, biblioteche antiquarie, archivi storici, collezioni di sete, di spartiti musicali, di porcellane e di stampe. Un patrimonio, oggi sotto osservazione anche dell'Unesco, che si è andato a stratificare nel corso di tre secoli. Il percorso di visita avrà tra le sue tappe principali la Chiesa Vecchia dell'Immacolata, fondata da Suor Orsola Benincasa nel 1580, la Chiesa Nuova dell'Immacolata, chiamata Sala degli Angeli, e il Museo Storico Universitario.Nel centro antico di Napoli, nel rione di Forcella, sarà eccezionalmente aperta la Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce costruita nel 1420 e sede dell'omonima arciconfraternita laicale, una delle più antiche e prestigiose istituzioni religiose nobiliari della città. Qui, in occasione delle Giornate FAI, i volontari FAI Ponte tra le Culture punteranno a valorizzare gli elementi, dell'antico passato o più recenti, che legano il nostro paese al resto del mondo, con visite in lingua inglese, francese, ucraino, spagnolo, dialetti africani more e bissa. Ritornano le visite a Villa Rosebery sulla collina di Posillipo, dal 1957 in dotazione della Presidenza della Repubblica, dove si potrà ammirare il Parco, la Casina Borbonica con le sue sale di rappresentanza, fino alla Darsena e alla Grande Foresteria. L'ingresso a Villa Rosebery è su prenotazione obbligatoria - orari e prenotazioni su www.giornatefai.it. (segue) (Ren)